Emeklinin zamlı maaşı hesapta

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları önümüzdeki hafta içerisinde yatırılmaya başlıyor. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 10.19 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek.







İKİ ARTIŞ BİRDEN

Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan emekli, yüzde 4 oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyordu. Emeklinin eline 3 bin 120 lira geçiyordu. Yani Aralık'ta hesaba yatan paranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödemeden oluşuyordu. Yüzde 10.19 zamla, 3 bin lira olan net maaş 3 bin 305 lira 70 kuruşa çıktı. 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 132,23 lira olacak. Emeklinin eline bu aydan itibariyle net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 437 lira 93 kuruş geçecek.



EN AZ 230 TL FARK

Memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 4 artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.73 olarak belirlendi. Memur emeklilerinin maaş ödeme günleri her ayın 1'i ile 5'i arasında olduğu ve zam oranının ortaya çıkması 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri beklendiği için, bu ay aylıklar artış yansıtılmadan yatırıldı. Emekliler, zam farklarını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte alacak. Ocak zammı ile ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı, 2 bin 149 liradan 230,59 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruşa çıktı. Yani emeklilerin hesabına en az 230,59 lira zam farkı yatırılacak.

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