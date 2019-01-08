Ev ve mutfak eşyalarında hedef 3 milyar dolar

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Ev ve mutfak eşyaları sektöründe Çin'den sonra kilogram bazında dünyanın ikinci ihracatçısı olan Türkiye, yeni hedefini kilogram başına değeri yükseltmek olarak belirledi. Türkiye'nin kilogram başına ihracat fiyatının 3.20 dolar seviyesinde olduğunu ve dünyada yedinci sırada bulunduğunu belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, "Eğer tasarım ve ambalajda istediklerimizi yapabilirsek kilogram başına fiyatı 3.5 dolara çıkabiliriz" dedi.Geçtiğimiz yıl yüzde 9.8 artışla toplam 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Önder, 2019'da ise hedefi yüzde 15 artış olarak koyduklarını kaydetti. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu hedefe ulaşabilmek için pazar çeşitliliği ve farklı pazarlama enstrümanlarına yöneleceklerini anlatan Önder, "1980'li yıllarda en önemli iş üretmekti. Ama artık işin yüzde 10'u üretmek, kalanı ise pazarlayabilmek ve satabilmek. Bunun için hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz ve oradaki satın almacıları bir araya getirip alıcılarla toplantılar düzenliyoruz. Müşterinin ayağına giderek ve birebir iletişimle büyüyoruz" dedi.Geçtığimiz yıllarda düzenledikleri organizasyonlarda ciddi satışlar elde ettiklerini belirten Önder, "Örneğin Polonya'ya ihracat yüzde 32, Fas'a yüzde 39, Kolombiya üzerinden girdiğimiz Latin Amerika'ya ihracat yüzde 61 arttı. 2019'da Latin Amerika, Uzakdoğu ülkeleri ve Sahraaltı ülkelerini hedef olarak belirledik" dedi. Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe toplam 170 ülkeye ihracatı olduğunun altını çizen Önder, iç pazarın yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Sektörün ithalatı ise 500 milyon dolar düzeyinde.