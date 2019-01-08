Evde yakınına bakana bin 305 TL

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, bu ay zamlanacak. Halen bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, memur maaş zammıyla yükselecek. Evde yakınına bakanlara verilen ödeme 126,55 lira artışla bin 305 lira 95 kuruşa çıkacak. Ayrıca asgari ücret zammıyla birlikte bu ödemeden yararlanmak için aranan gelir sınırı yükseldi. 2018 yılında hane içinde kişi başı gelirin 967,27 liranın altında olması gerekiyordu. 2019'da gelir sınırı bin 219 lira 34 liraya yükseldi.

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