Memur davalarına 12 ay kriteri

Hükümet, vatandaşla devleti karşı karşıyı getiren davaların kısa zamanda sonuçlandırılması için harekete geçti. Adalet Bakanlığı, yargı reformu kapsamında idari yargıda da davalarla ilgili hedef süreleri belirledi. Vatandaşların sıkıntı çektiği konuların başında yer alan ve 600 günden uzun süren imarla ilgili konular, gecekondu ve imar affı ile ilgili meselelere ilişkin davalar açıldıktan sonra 420 gün içinde sonuçlandırılacak. Memuriyetten çıkarılma, atama, göreve geri dönme veya disiplin suçu gibi konulardaki davalar da 10 ila 12 ay içinde karara bağlanacak. Vatandaşların açtığı vergi ve vergi cezalarına ilişkin davalarda süre 5 ay olacak.





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