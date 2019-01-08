Son dakika: Kredi kartı borcu olanlara büyük müjde! Başkan Erdoğan açıkladı...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü çekenler Ziraat Bankası'nda alacağı kredi ile uygun taksitlerle ödeme yapabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturası ve kredi müjdesi!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KREDİ KARTI BORCU OLANLARA MÜJDE

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza müjdemiz var. Mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaş hangi bankaya borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle bu borcu ödeyebilecek. Daha sonra uygun şartlarda aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyebilecek.

22 MİLYARLIK KREDİ KULLANDIRILACAK



Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak. Halkbank 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.

500 ve üzeri sigortalı işçi çalıştıran işverenlerimize bir müjde daha veriyoruz. Yüzde 3 olan SGK prim desteği yüzde 5'e yükseltildi.