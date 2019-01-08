Ünü kent sınırlarını aştı! Tadına bakan vazgeçemiyor...

Düzce'nin bal kabağına son dönemde ilgi artmaya başladı. Humuslu topraklarda yetişen ve kendisine özgü aromasıyla tanınan bal kabağının üzerine kaymak, fındık, pekmez ve tahin dökülerek hazırlanan tatlısı, rağbet görüyor. Düzce kabağının son dönemde ün yapmaya başladığını dile getiren kabak üreticisi Mustafa Yalçın, "Yıllardır kabak yetiştiriyorduk, fakat gerekli platformlarda kendimizi tanıtamadığımızdan ilgili yerlere ulaşamadık ve kendi içimizde daraldık, kaldık. Son zamanlarda ürettiğimiz kabakları yol kenarına çıkarıp, tezgahlarda pazarlamaya başladığımızdan bu yana uzak şehirlerden gelen vatandaşlar kabak almaya başladı. Gittikleri yerde bizim kabağımızın lezzeti ve tadı fark edildi. Bu bölgeyi ziyarete gelenlere sipariş verilmeye başlandı" dedi.