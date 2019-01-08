HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ünü kent sınırlarını aştı! Tadına bakan vazgeçemiyor...

Ünü kent sınırlarını aştı! Tadına bakan vazgeçemiyor...

'de, yetiştiği humuslu toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı. Özellikle tadını bilenler, pişirildikten sonra üzerine fındık, kaymak, tahin ve pekmez dökülen kabak tatlısını yemek için diğer illerden Düzce’ye gelmeye başladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 14:09
Ünü kent sınırlarını aştı! Tadına bakan vazgeçemiyor...

'nin bal kabağına son dönemde ilgi artmaya başladı. Humuslu topraklarda yetişen ve kendisine özgü aromasıyla tanınan bal kabağının üzerine kaymak, fındık, pekmez ve tahin dökülerek hazırlanan tatlısı, rağbet görüyor. Düzce kabağının son dönemde ün yapmaya başladığını dile getiren kabak üreticisi Mustafa Yalçın, "Yıllardır kabak yetiştiriyorduk, fakat gerekli platformlarda kendimizi tanıtamadığımızdan ilgili yerlere ulaşamadık ve kendi içimizde daraldık, kaldık. Son zamanlarda ürettiğimiz kabakları yol kenarına çıkarıp, tezgahlarda pazarlamaya başladığımızdan bu yana uzak şehirlerden gelen vatandaşlar kabak almaya başladı. Gittikleri yerde bizim kabağımızın lezzeti ve tadı fark edildi. Bu bölgeyi ziyarete gelenlere sipariş verilmeye başlandı" dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünü kent sınırlarını aştı! Tadına bakan vazgeçemiyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN