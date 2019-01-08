Yerli TV’ye taksit desteği

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, yerli ve milli üretimi desteklemek için farklı sektörlerde başlattığı destek hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapıyor. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6'ya çıkarılması gündemde. Bu hamleyle yerli TV satışlarının yüzde 20 oranında artması öngörülüyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, yerli markalara yapılacak taksit sayısı artışının sektöre yansımasının oldukça pozitif olacağını söyledi. "Geçtiğimiz eylülden itibaren pazarda yüzde 30'un üzerinde daralma söz konusu. Bu karar bu daralmanın önüne geçecektir. ÖTV kararı tam zamanında geldi ve piyasayı pozitif etkiledi. Televizyondaki bu karar da sektörü pozitif etkileyecektir" diyen Dinçer, iç pazardaki taksit uygulamasının sektördeki büyümeyle, yerli üreticiyi güçlendireceğini söyledi. Dinçer, Türkiye'de üretilen TV'lerin yüzde 80'inin ihraç edildiğini dolayısıyla da bu kararın ihracat bacağını da güçlendireceğini kaydetti. Yerli TV ve elektronik üreticisi Sunny'nin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, sadece yerli üreticileri kapsayacak taksit sayısının artırılması uygulamasının ithal markalardan en az yüzde 20 pazar kapmayı sağlayacağını söyledi. Türkiye'de yılda 4 milyon adetlik TV satışı yapıldığını bunun yüzde 40'ını yerli ürünlerin oluşturduğunu dile getiren Atmaca, planlanan uygulamanın satın almayı kolaylaştıracağını dolayısıyla satışları da artıracağını kaydetti.Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız ise, mevcut durumda özellikle Koreli TV markalarının tüketici tarafından tercih edildiğini söyledi. Yerli markalar için taksit sayısının artırılmasıyla bu durumun değişeceğini dile getiren Yıldız, "Özellikle nakit sıkışıklığının olduğu şu günlerde tüketici için fiyatın yanında ödeme kolaylığı da satın almada çok belirleyici. Taksit düzenlemesiyle yerli TV satışları en az yüzde 15 yukarı çıkar. İthal yerine yerliler tercih edilir hale gelir" diye konuştu.Yerlive milli olana destek amacıyla Hükümet, geçen yıl kasım sonunda yaptığı ve 31 Ocak 2019'a kadar sürecek düzenlemeyle fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu satışlarında taksit sayısını 12'ye çıkarmış, 3 bin 500 TL ve üzeri modellerde ise taksit imkânını 6 ay ile sınırlandırmıştı. Bu şekilde yerli cep telefonu satışlarının artırılması hedeflenmişti. Bu uygulamayla bin 500 TL ve altındaki akıllı telefonlar pazarın liderliğini ele geçirdi.BAZI bankaların 12 aylık kredi kartı komisyonlarının ÖTV'nin iki katına kadar çıktığının hatta aştığının altını çizen Ali Yıldız, "Komisyon sıkıntısı da piyasayı kilitleyen başka bir unsur. Bu işten yüksek verim alınabilmesi için taksit sayısı artırılırken bu problemin de çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.