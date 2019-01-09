Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ocak tam gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı grafikler devam ederken, konuyla ilgili yatırımcısından birikimcisine her kesimden araştırmalar sürüyor. Özellikle kültürümüzde Dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen ve ayrı bir yatırım aracıdır. Altın fiyatları konusunda özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm güncel gelişmeleri bulabilirsiniz. Yeni evlenen çiftlere düğün hediyesi olarak takılan altın, yatırım tercihi olarak da ülkemizde önemli bir yere sahiptir.

9 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmeleri burada…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen ve hem hediyeleşme hem yatırım araçlı olarak kullanılan bir altın türüdür. Zaman zaman kur da ciddi artışlar yaşandığı zamanlarda bireyler, çeyrek almak istemedikleri veya bütçeleri yetmedikleri için genel olarak gram altına yöneliyorlar. Gram altın, bugün 225,73 alınırken, 225,78 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

En çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada gelmektedir. Ülkemizde hem hediyeleşme hem yatırım aracı olarak kullanılan çeyrek, zaman zaman popülerliğini gram altına kaptırsa da genel olarak en çok tercih edilen türdür. Çeyrek altın bugün, 361,10 liradan alınırken 369,31 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 719,94 TL'den alınırken 738,62 TL'den satılıyor. Yarım altın da genellikle yatırım amaçlı satın alınır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın ülkemizde daha çok birikim açısından tercih edilir, yeni evlenen çiftlere düğünlerde yakınları ve aile fertleri tarafından tam altın hediye edilir. Tam altın bu sabah 1.444,3900 TL'den alınırken 1.472,7200 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler vardır ikisi de yatırım amacıdır fakat Cumhuriyet altını hem daha ağır ve hem daha pahalı olduğundan uzun vadeli düşünülür. 1.498,00 TL'den alınırken 1.526,00 TL'den satılıyor.