İstanbul havalimanları, 100 milyon yolcu barajını aştı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarını geçen yıl kullanan yolcu sayısı önceki yıla göre 6 milyon 721 bin 140 kişi arttı.

Geçen yıl Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 19 milyon 170 bin 141, dış hatlarda 48 milyon 811 bin 305 olmak üzere toplam 67 milyon 981 bin 446 yolcu geçiş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı yılda toplam 34 milyon 136 bin 516 yolcu misafir edildi. İç hat uçuşlarında 22 milyon 468 bin 820, dış hatlarda 11 milyon 667 bin 696 yolcu bu havalimanını tercih etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı tarifeli seferlerini yaptığı, ilk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 95 bin 330 yolcu ağırlandı. Yolcuların 65 bin 124'ü iç hat, 30 bin 206'sı ise dış hat seferleriyle uçtu.

Geçen yıl İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle toplam 102 milyon 213 bin 192 yolcu seyahat etti.

Böylece bir yıl boyunca İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısının ilk kez 100 milyon barajını aşması sonucu önemli bir rekor kırıldı. İstanbul havalimanları, böylece Türk sivil havacılığı tarihinde ilk kez 100 milyon yolcuyu geride bıraktı.

Önceki sene 95 milyon 492 bin 52 yolcunun ağırlandığı Megakent'teki havalimanlarında bu yılki yolcu artışı 6 milyon 721 bin 140 olarak belirlendi.

UÇUŞLARIN YÜZDE 48,6'SI İSTANBUL'DAN

Türkiye'deki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen iç ve dış hat seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı ise 209 milyon 989 bin 906 olarak hesaplandı. Geçen yıl Türkiye'deki havalimanları merkezli iç ve dış hat yolcunun yüzde 48,6'sı İstanbul'daki havalimanlarından geçti.