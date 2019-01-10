Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ocak gram çeyrek altın fiyatları...

Ocak ayına geldiğimiz bu günlerde altın fiyatları ne kadar? sorusu en çok aranan kelimeler arasında kendine yer buluyor. Özellikle yeni yılın gelmesi ile birlikte döviz kurlarında hafif bir artış yaşanması neticeinde altın fiyatlarında da olmuş durumda. Ancak, altın fiyatlarında veya döviz kurlarında yaşanan bu artışın çok da uzun soluklu olmayacağı uzmanlar tarafından ön görülüyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yer tutan ve vatandaşlarımız tarafından daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Ocak Perşembe günü bireyler henüz sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ile ilgili araştırmalarına başladılar. Konuyla ilgili merak edilen tüm detayları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Araştırmaların hız kesmeden devam ettiği şu günlerde vatandaşların en fazla yatırım aracı olarak kullandığı türlerden biri olan yarım altın, 725,21 liradan alınırken, 744,34 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, bir dönem çeyrekten sonra en çok tercih edilen türler arasındadıydı. Özellikle düğün sezonlarında kendine oldukça fazla yer edinilebilinen bu tür ile ilgili araştırmalar da hızlanıyor. Gram altın bu sabah, 228,39 liradan alınırken 228,44 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın kültürümüzde en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Düğün, nişan, sünnet gibi birçok farklı etkinlikte en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek, aynı zamanda yatırım aracı olarakta oldukça fazla bir şekilde kullanılmaktadır. Çeyrek, 363,89 liradan alınırken 372,17 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; Bugün, 1.455,5800 TL'den alınan tam altın 1.484,1300 TL'den satılmaktadır. Tam altın düğünlerde gelin ve damadın yakınları, aile fertleri ve dostları tarafından armağan edilir.