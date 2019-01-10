Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yarın başlıyor...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelini de artık, bakanlık olarak biz karşılayacağız. Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta, 263 bin 519 yetiştiricimizin, 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18:00 itibariyle ödüyoruz" dedi.

TARIM İLAÇLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak, toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız. Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek." açıklamasında bulundu.