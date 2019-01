Ev hanımlarına ve İşletmelere destek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti işletmelere, ev hanımlarına vergi kolaylığı getiren 18 maddelik Gelir Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk Lirası'na kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek. Sadece ilgili kanunlar kapsamında işverenlerce, çalışanlara ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak. 27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan çalışana karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerden yapılan vergi kesintisi ret ve iade edilecek.Türkiye'de oynanacak, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Asgari ücret desteği 12 ay devam edecek. Sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerindekiler için 3.36 TL destek sağlanacak.Teklife ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hazırladığımız bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor" dedi.Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarları vergiden istisna olacak.Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.İşten ayrılanlara yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.Asgari ücret desteği 12 ay daha devam edecek.Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 100 lira destek sağlanacak.EPİAŞ 'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önü açılıyor.Türkiye'de oynanacak, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.Olağanüstü haller nedeniyle, görev yaptıkları ülkeden başka bir ülkeye geçmeleri ya da Türkiye'ye dönmeleri istenen veya görev yaptıkları ülkeye dönmelerine izin verilmeyen misyon şeflerine 6 aya kadar yurtdışı maaşı ödenebilecek.