Kart borcundan 3 adımda kurtulun

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Ziraat Bankası'nın da ayrıntılarını açıkladığı kredi kartı borçlarının düşük faizli krediyle kapatılması uygulaması başladı. Yüzbinlerce kredi kartı borçlusunu ilgilendiren 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile tüketiciler 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar 1.20 faiz oranı ile kart borçlarını Ziraat Bankası üzerinden kapatacak. Bu avantajdan yararlanmak isteyenler için süreci adım adım test ettik. 3 adımda bu fırsattan yararlanmak mümkün...İlk adımda herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi'ne gidererek, borcunuz olduğu bankaya verilmek üzere bir dilekçe almanız ve bunu kart borcunuz olan bankanıza imzalatmanız gerekiyor. Alacaklı banka ile Ziraat Bankası arasındaki hukuki bağlantıyı yapan bu dilekçe ile tekrar Ziraat Bankası şubesine giderek resmi başvurunuzu başlatmış oluyorsunuz.Süreçteki son adım ise teminat mektubu veya bir kefil göstermeniz. Bu adımı da atlattıktan sonra, kredi yapılandırmanız dakikalar içinde gerçekleşiyor. Bir vatandaş kredi kartı borcu için Ziraat Bankası'ndan 24 ay vade ve yüzde 1.10 faizle 5 bin TL kredi kullandığında aylık 244.43 TL ödeyecek. Faiz ödemesi 886 TL olacak. Diğer bankalardan 5 bin TL kredi alması durumunda 1.300 TL daha fazla faiz ödemiş olacak.