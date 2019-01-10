TİM Başkanı İsmail Gülle'den KOBİ Destek Paketi değerlendirmesi!

Açıklanan desteğin reel kesimin yakından takip edildiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Başkan Gülle, "Kredi kartlarına taksit imkanı ve esnafa verilen desteğin üstünden daha 24 saat geçmeden ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ'lerimiz için açıklanan ekonomik destek paketi memnuniyet vericidir. Ekonomi yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana sürati ve hedefi 12'den vuran müdahaleleri ile ekonominin bütün katmanlarını dikkate aldığını gösteriyor. Kredi paketinin sunduğu limitler ve ödeme planları fevkalade isabetli. Yine paketin ihracatçı ve imalatçıya yönelik olması bize ekonominin doğru okunduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kredi paketinin 13 banka ile ortaklaşa yapılmasının önemine de vurgu yapan Gülle, güçlü ve kararlı ekonomi yönetimi, kaynak sağlama konusunda istekli bankalar ve çalışma konusunda arzulu reel ekonomi bir araya getirildiğinde başarının geleceğini kaydetti.

Bu destek paketinin talep edilmeden, doğrudan ekonomi yönetiminden gelmesinin de ayrı bir önem arz ettiğini dile getiren Başkan Gülle, şunları söyledi: "Ekonominin nabzını tutmak böyle olur. Ekonomi ve piyasaların gereksinimleri fark edilerek destek çıktı. Son ekonomik paketler, geleceğe dair ümitlerimiz daha güçlendirirken, güvenimizi pekiştirmektedir. Son açıklanan destek paketlerini zamanlamaları, miktarları ve hedefleri itibarıyla artık bir can suyu ya da nefes kredisi olarak değil, ekonomik dengelenme sürecinin yeni aşamaya geçmesi olarak değerlendiriyorum. Ekonomik dengelenme süreci büyük bir itina ve başarıyla yönetiliyor."

Başkan Gülle sözlerini şöyle tamamladı: "Mikro ölçekte bilhassa ihracatçı firmalarımıza ve sanayicimize 1 milyon lira kredi tahsis edilmesi önemli bir imkan. Önümüzdeki dönemde ihracatçı firmalarımıza yönelik finansman desteğinin artırılması 2019 büyümesine de olumlu yansıyacaktır."