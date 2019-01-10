HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > TOBB'dan "KOBİ Değer Kredisi"ne destek

'dan " "ne destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı , Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan 'nin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 15:29
TOBB'dan KOBİ Değer Kredisine destek

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 13 bankanın katılımıyla hayata geçirilen "KOBİ Değer Kredisi" destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, bu sayede KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanının artacağını, ekonomfik aktivitenin canlanacağını, istihdam, üretim ve ihracatın da bundan olumlu etkileneceğini ifade etti.

Bakan Albayrak tarafından açıklanan kredinin finansman sıkıntısı yaşayan KOBİler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Albayrak'a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOBB'dan "KOBİ Değer Kredisi"ne destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN