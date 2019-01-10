Üç ayda 10 milyar kullanılacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa yönelik kredi paketinin detaylarıyla ilgili Halkbank'tan açıklama yapıldı. Banka, 22 milyar TL'lik kaynağın 10 milyarının ilk 3 ayda kullandırılacağını bildirdi.Halkbank, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak. Bankanın kullandırdığı işletme kredileri 5 yıla, taşıt alımları için kullandırılan kredileri 7 yıla, işyeri edindirme kredileri 10 yıla kadar vadeli olarak kullandırılıyor. İşletme ve yatırım kredilerinde esnaf, bir yıla kadar vadelerde yüzde 4, bir yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5 faiz ödüyor. Banka, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara, ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri kuranlara, 30 yaşını aşmamış, kendi işyerini açan genç girişimcilere de 5 yıl vadeli sıfır faizli kredi kullandırıyor.HALKBANK, 2002'de 154 milyon TL olan esnaf kredisi bakiyesini 2018'de 202 kat artışla 31.1 milyar TL'ye yükseltti. 2002-2018 arasında 1.8 milyon esnaf ve sanatkâra 93.4 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı. 2002'de işletme kredisi limiti 5 bin TL iken, bugün 40 kat artarak 200 bin TL'ye, işyeri ve taşıt edindirme kredisi limiti ise 500 bin TL'ye çıktı.HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, "Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz" açıklaması yaptı. Arslan, esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteğinin devam edeceğini de vurguladı.