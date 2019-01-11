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14 bin çocuğa eğitimi verecek

Giriş Tarihi: 11.1.2019
14 bin çocuğa enerji eğitimi verecek
Baymak'ın desteğiyle hayata geçirilen enerji eğitim programlarında 14 bin öğrenciye eğitim verilecek. Enerji Haftası nedeniyle eğitim alan çocuklarla toplantı düzenleyen Baymak CEO'su Ender Çolak, "Dünyada 85 firma enerjisinin tamamını yenilenebilir yapmak için harekete geçti. Enerjinin büyük bölümünü kullanan sanayi ve ticaret firmalarında yenilenebilir enerji kullanımı ne yazık ki yüzde 3.5 civarında. Bu çok düşük bir rakam. Biz bu gerçekten hareketle yenilenebilir enerjiye 2020'ye kadar 17 milyon euro yatırım yapacağız" dedi. Bu işe bakanlık tarafından da büyük önem verildiğinin altını çizen Çolak, "Bakanlık bünyesinde Enerji Verimliliği Dairesi kuruldu" bilgisini verdi.
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14 bin çocuğa enerji eğitimi verecek
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