Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ocak Gram Çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları konusunda bireylerin ilgili araştırmaları devam ederken, haftanın son iş günü olan 11 Ocak altın fiyatlarıyla ilgili en doğru ve güncel bilgileri haberimizde bulabileceksiniz. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmektedir, düğünlerde ve törenlerde altın akla gelen ilk armağandır bu nedenle düğün mevsimlerinde altın alışverişi hızlanır.

11 OCAK CUMA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biridir. Çeyrek altın fiyatlarında bir dönem üst düzey bir artışın olmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın olmuştu.

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın bugün 226,13 TL'den alınırken 226,17 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Kuşkusuz çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın hem düğünlerdeki ilk hediye olması hem de yatırım konusundaki birincilliği nedeniyle oldukça önemlidir. Çeyrek altın bugün 360,75 TL'den alınırken 368,96 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yarım altın bugün 719,25 TL'den alınırken 737,92 TL'den satılıyor. Yarım altın genel olarak yatırım amaçlı satın alınır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında son durum ne? Tam altın kolay kolay bozdurulmayan uzun vadeli birikim araçlarıdır. Tam altın konusunda son durum şu şekilde 1.443,01 TL'den alınırken 1.471,32 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın ile Cumhuriyet altını arasında benzerlikler söz konusudur, Cumhuriyet altını daha ağır ve daha pahalı olduğundan uzun vadeli yatırım aracıdır. Cumhuriyet altını bugün 1.495,00 TL'den alınırken 1.518,00 TL'den satılıyor.