HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak açıkladı! İade süreci başladı

Bakan Albayrak açıkladı! İade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 14:15
Bakan Albayrak açıkladı! İade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.

28 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR...

'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.'

20 milyarlık destek
Son dakika: Bakan Berat Albayrak yeni kredi paketini açıkladı!
KOBİ’lere nefes verecek paket
Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! KOBİ'lere büyük müjde yarın açıklanacak

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak açıkladı! İade süreci başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN