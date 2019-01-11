Bakan Albayrak açıkladı! İade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.

28 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR...

'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.'

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır. pic.twitter.com/nWCTaCv1Kw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Ocak 2019