Buzağı destekleme ödemeleri başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini, ilk grup ödemeleri bugün saat 18.00, ikinci grup ödemeleri 18 Ocak Cuma saat 18.00'da yapacaklarını belirtti. Pakdemirli, "438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı destek ödemesi yapmış olacağız" dedi.Pakdemirli, tohum arz güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin, ülkemizde kalması adına çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla yerli tohum üretimimizi 150 bin tondan, 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında, 750 milyon dolarla 11. sıradayız" ifadesini kullandı. Yeraltı Barajları Eylem Planı'nı yakında açıklayacaklarını belirten Pakdemirli, "Bu barajlarla buharlaşmanın önüne geçmemiz mümkün. Ayrıca bu işe fazla para harcamadan ufak yer altı bentleriyle önemli miktarda suyu tutabiliyorsunuz. Böylece barajlarla ilgili yaşanan istimlak, yeniden yerleşim ve ÇED gibi problemler de bir nebze ortadan kalkacak" dedi. Kenevir üretimine değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetin arz ve talebine göre, lokasyonları da büyüteceğiz." Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini bakanlığın karşılayacağını aktaran Pakdemirli, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidileceği müjdesini verdi.