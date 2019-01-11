Eğlenceli ve öğretici sömestir tatili adresi: Eskişehir!

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 18 Ocak Cuma günü yarı yıl tatiline girecek okullar, 4 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak.

Yüksek hızlı tren ile Ankara'ya 1,5 saat, İstanbul'a 2,5 saat, Konya'ya 1 saat 40 dakika, karayoluyla Bursa'ya 1,5 saat, Kütahya ve Bilecik'e 45'er dakika, Afyonkarahisar'a 1,5 saat uzaklıkta bulunan Eskişehir, kolay ulaşım imkanlarıyla da yerli turistlerce tercih ediliyor.

"Bozkırın ortasındaki turizm kenti" olarak bilinen Eskişehir, sömestir tatilinde hem çocukların hem de ailelerinin eğlenceli ve öğretici tatil geçirmeleri için müzelerden parklara, bilim merkezlerinden eğlence alanlarına kadar çeşitli alternatif sunuyor.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda gondol ve tekne turu yapma imkanı bulunan Eskişehir'de çocuklar ve velileri, dolu dolu bir gün geçirebiliyor.

İşte Eskişehir'de gezilecek yerler!