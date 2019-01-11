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Merkez’den 6.5 puan indirim bekliyor

Giriş Tarihi: 11.1.2019
JP Morgan Merkez’den 6.5 puan indirim bekliyor
ABD'li yatırım bankası JP Morgan analistleri tarafından yapılan sunumda, gelişmekte olan 24 ekonomiden 19'unun faiz oranlarını yükseltebileceği belirtildi. Bu sunuma göre sadece Malezya faizleri sabit tutacak, Nijerya, Hindistan, Çin ve Türkiye ise faizleri düşürecek. JP Morgan, Türkiye'nin mevcut durumda yüzde 24 olan politika faizini 2019'ın ikinci çeyreğinde yüzde 23'e, üçüncü çeyreğinde yüzde 20.50'ye ve son çeyreğinde ise 17.50'ye düşürmesini bekliyor. 2019'daki toplam indirim 6.5 puan olacağı ileri sürüldü.
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JP Morgan Merkez’den 6.5 puan indirim bekliyor
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