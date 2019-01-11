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'de yayımlandı! Banka ve Kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik...

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik`te değişiklik yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili kararı 'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:50
Resmi Gazete'de yayımlandı! Banka ve Kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik...

Buna göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ VEYA...

"(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurulca belirlenir"

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Banka ve Kredi kartlarıyla ilgili önemli değişiklik...
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