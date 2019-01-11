Tahvil ihracına 2.5 kat talep geldi

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Kur saldırısını bertaraf eden ekonomide dengelenme sürecini başarıyla yöneten Türkiye, küresel yatırımcıların da güvenilir limanı olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 2 milyar dolar oldu. İhraç tutarı 16 Ocak'ta hesaplara girecek.Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2.5 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 27'si Türkiye, yüzde 20'si İngiltere, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7.68 oldu. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Takas sonucu işlemin nihai euro maliyeti yüzde 4.965 oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tahvil ihracının dengelenme sürecinin başarısını ortaya koyduğunu belirterek, "2.5 kattan fazla talep, küresel piyasalarda Türkiye ekonomisinde ortaya koyduğumuz güçlü ve istikrarlı söyleme sağlam cevaplar, refleksler aldığımızı gösteriyor" diye konuştu.İHRAÇ TARİHİ: 16 OCAK 2019VADE SONU: 26 NISAN 2029KUPON ORANI: % 7.625EURO MALİYET: % 4.965