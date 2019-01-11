THY İstanbul Havalimanı seferlerini 18’e çıkarıyor

BUGÜN NELER OLDU

TürkHava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı seferleri artırıyor. Halihazırda iç hatlarda Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer yapan THY, dünden itibaren Diyarbakır, Hatay, Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat olmak üzere 7 yeni noktaya daha sefer başlattı. Bugün başlatılacak Moskova, Kuveyt ve Kayseri hatları ile THY, İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yaptığı nokta sayısını 18'e yükseltecek.İstanbul Havalimanı'ndan başlatılan yeni seferlerde yolcular açılışa özel fiyatlarla seyahat etme imkânı da bulabilecekler. İstanbul Havalimanı'ndan haftada 7 frekans olarak yapılacak Paris ve Frankfurt seferleri ile haftada 5 frekans olarak yapılacak Münih seferlerinde yolcular tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Haftada 7 frekans karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Tiflis seferlerinde ise bilet fiyatları vergiler dâhil gidiş-dönüş 109 dolardan, haftada 4 frekans yapılacak Aşkabat seferleri ise bilet fiyatları 209 dolardan başlayacak. Bugün başlayan ve haftada 5 kez yapılacak olan Moskova seferleri 129 dolardan haftanın 4 günü yapılacak Kuveyt seferleri ise 344 dolardan başlayacak. Yurtiçinde ise haftanın 3 günü yapılacak Diyarbakır ve Hatay seferleri ile bugün başlayan Kayseri seferlerinde tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 59 TL'den açılışa özel fiyatlarsunuluyor. Günde 1 kez yapılan İstanbul Havalimanı-Ankara seferleri de 2'ye yükseltildi.ÖTE yandan THY'nin geçen yıl taşıdığı yolcu sayı bir önceki yıla göre yüzde 9.5 artarak 75.2 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 9.4, dış hatlarda ise 9.6 olarak gerçekleşti. 2018 yılında taşınan kargo ve posta ise geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1.4 milyon tona ulaştı. Türkiye'ye ve THY'ye olan talep artışı 2018 yılı Aralık ayı yolcu ve kargo trafik rakamlarına da yansıdı. THY'nin bu ayda taşıdığı yolcu sayı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1'lik artış göstererek 5.5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 80.2'ye ulaştı.