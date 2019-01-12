Cari açık 20 ayın en düşük seviyesinde

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayındaki kur atağını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda alınan kararlarla püskürttükten sonra, eylülde açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ekonomide dengelenme sürecini başlatan Türkiye, hedeflere emin adımlarla ilerliyor.Ekim ayında yüzde 25.2'ye yükselen enflasyon yılsonunda 20.3 ile YEP hedefi olan 20.8'in altına inerken, cari açıkta da tarihi başarılara imza atılıyor. 3 yıl sonra ilk kez ağustosta cari fazla veren ödemeler dengesinde, eylül ve ekimin ardından kasımda da fazla verildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Kasım 2017'de 4 milyar 482 milyon dolar cari açık verilirken, 2018'in aynı döneminde 986 milyon dolar fazla verildi.Böylece art arda dördüncü kez cari işlemler fazlası verilirken, 2002'den bu yana en uzun cari fazla serisi yakalandı. 11 aylık cari açık yüzde 33 azalarak 26.2 milyar dolara gerilerken, yıllık açık ise 33.9 milyar dolarla son 20 ayın en düşük seviyesine indi. Cari açıkta son 4 ayda yaşanan düşüş 21.1 milyar dolar oldu.YEP'te bu yıl için 36 milyar dolarla milli gelirin yüzde 4.7'si kadar cari açık verilmesi öngörülüyordu. Analistler aralıkla birlikte açığın 28 milyar doların altına gerilemesini, milli gelire oranının ise yüzde 3-3.5 civarında olmasını bekliyor.