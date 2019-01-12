Girişim sermayesi fonlarına 400 milyon

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, girişim sermayesi fonlarına 5 yılda 400 milyon lira kaynak aktaracak. Tech-InvesTR Programı'na (Girişim Sermayesi Destekleme Programı) ilişkin yapılan duyuruya göre, protokol imzalanan fonlar, imza tarihinden itibaren en geç 1 tam yıl içinde kurulmak ve taahhütlerini tamamlamak zorunda. Aksi takdirde imzalanan protokol iptal edilmiş sayılacak. Bakanlıkça kaynak aktarılacak fonlar, TÜBİTAK tarafından "1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı" çerçevesinde şartlı destek kararı verilen kuruluşlara yatırımcı/ortak olmayı tercih edecek. Portföy yöneticisi ya da yönetim ekibinden en az bir kişinin taşıması gereken şartlar da belirlendi. Bu kişide, portföy yöneticisi olarak en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış veya yatırım kararı almış olması, yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde kâr ederek çıkması şartları aranacak. Fonun yatırım yapacağı girişim şirketleri de KOBİ olacak.