Halkbank esnaf için faizi % 50 indirdi

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık cansuyu paketiyle birlikte kredi muslukları açıldı. Halk Bankası'nca esnaf ve sanatkâra kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Bankanın kooperatif kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi bu yıla devreden ve yılsonuna kadar kullanılacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. El dokuma işleri, çini ve çömlek yapımı, ahşap oyma, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslekleri yapan esnaf ve sanatkârlara ise yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.