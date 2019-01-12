Millet ülkeden para kaçıranı tasvip etmez

BUGÜN NELER OLDU

İş dünyasının çatı örgütlerinden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, işadamlarının yurtdışından vatandaşlık alması tartışmalarına son noktayı koydu. SABAH'a özel açıklama yapan Olpak, "Vatandaşlık alanlara negatif bakmayız ancak art niyetli bir adım atılıyor ve ülkeden para kaçırılıyorsa bunu millet tasvip etmez" dedi. İşte Olpak'ın değerlendirmeleri...10-13 Ağustos'ta özel bir süreç vardı. Pazar gecesi bir dalgalanma oluyorsa burada bir operasyon vardır. O dönem Türkiye için çok kötü bir senaryo çizdiler. Venezuela'dan daha kötü bir ekonomiyle karşı karşıya kalınacağını, sermayenin kısılacağını iddia ettiler. Hükümet çok proaktif davrandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çıktı, ekonomi programını açıkladı. İş dünyası yıl sonunda cari açık, büyüme, enflasyon ve bütçe açığı hedeflerinin tutup tutmadığına bakar. O dönem pembe ve hayalci bulunan hedeflerin hemen hepsi gerçekleşti. Bir hedef konuluyor ve yakalanıyorsa 2019 için açıklananlar da gerçekçidir. Biz buna göre planımızı yaparız.2019'un ikinci çeyreğinden sonra hızlanır. İlk çeyrekte enflasyon asgari ücrete yapılan zamların etkisiyle hemen düşmese de hükümetin yaptığı elektrik ve doğalgaz indirimleri birbirini dengeler. Bütçe açığı hükümetin en güçlü olduğu alanlardan...Büyüme beklenen seviyede gelir ama yüzde 2 elbette Türkiye'ye yetmez. Her şey toz pembe değil ancak iş dünyası adına pozitif tablo var. Ülke yüzde 2 büyürken, iş dünyası yüzde 100 büyüme hedeflerse yanlış olur. Ülke gerçeklerine göre adım atılmalıyız.Bunu ikiye ayırıyorum. Biz nasıl yatırım gelsin istiyorsak yurtdışında da yatırım yapmalıyız. Sadece Türkiye'den bir yerlere mal satarak global olamayız. Kendi markalarımızı orada yeşertmeliyiz. Cumhurbaşkanı da bunu teşvik ediyor. Bu kapsamda, vatandaşlık alanlara negatif bakmayız ancak art niyetli bir adım atılıyor ve ülkeden para kaçırılıyorsa bunu millet tasvip etmez. Uzun vadede bunu yapmayı düşünenler de pişman olacaktır.Sermayenin Türkiye'den kaçtığına inanmıyorum. Münferit bazı kişiler belki servetlerini taşıyordur ancak şirket sermayesini taşımıyorlar. Bunu nereden biliyorsun derseniz, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen insanlar ilk bizim kapımızı çalıyor. Türkiye'de kaçılacak bir ortam yok... 3-5 kişi yanlış yaptı diye bu iş dünyasına mal edilmemeli. İş dünyası ülkemize güveniyor.Konkordato olayının abartıldığını düşünüyorum. Türkiye'de 1.5 milyon işletme var. Bunların içinde 1.500 firmanın konkordato ilan etmesi çok büyütülecek bir oran değil. Bu devede kulak mesafesindedir. Gönül ister ki, 15 tane de olmasın. Ancak bir süreç yaşandı ve bir kısmı ihtiyaçtan, bir kısmı art niyetle konkordato ilan etti. Konkordato rakamları "ekonomimiz çöktü, piyasalar durdu" denilecek boyutta değil. Türkiye de 50 yıl önceki Türkiye değil. Güçlü bir ekonomimiz var. Art niyetli olanların önüne geçilecektir.Afrika'yı özel mercek altına alacağız. Orada bir çalışma konseyi kurmayı planlıyoruz. Bu konsey, mevcut iş konseyimizin çalışmaları çerçevesinde özel projeler üretecek. Orada Türkiye imajı çok iyi. Afrikalılar bize, "Siz ticarete geliyorsunuz ama bizim de para kazanmamıza imkân veriyorsunuz. Bunu diğer ülkeler yapmıyor. O yüzden size kapımız her zaman açık" diyor.2018'in haziran-eylül ayları arasında yabancı yatırımcıda bir ürkeklik vardı ancak eylülden sonra tablo tersine döndü. Mesela, ABD'li bir fon Türkiye'deki yatırımını artırmak istediğini bildirdi. Sadece ABD değil Avrupa, Ortadoğu, Japonya, Çin'den de birçok fonla görüşüyoruz. Ağustostaki dalgalanmadan sonra hâlâ ayakta olduğunuzun görülmesi pozitif etki yarattı. Yatırımlarda bekletme zamanının geçtiğini harekete geçtiklerini görüyoruz.15 Temmuz'dan sonra devletle birlikte sistematik çalışma başlattık. Muhataplarımıza nasıl bir yapıyla karşı karşıya kalındığını, ne tür risklerle karşı karşıya kalabileceklerini anlatıyoruz. Bu yapıyı hemen anlamalarını da beklememek lazım. Çünkü onlar bu yapıyı işadamı, sosyal sorumluluk projeleri yürüten kişiler, eğitim faaliyetleriyle meşgul kendi halinde insanlar olarak görüyor. Ancak geçen 2.5 yılda insanların 2 yıl önce verdiği reaksiyonla şimdi gösterdikleri tepkinin aynı olmadığını görüyoruz. Artık bakış açıları değişmeye başlıyor. Biz yılmadan anlatmaya devam edeceğiz.