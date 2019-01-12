Rusya 100 milyar doları yuan ve euroya çevirdi

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Rusya Merkez Bankası, 2018'in ikinci çeyreğinde 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve euroya çevirdi. Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Yabancı Para ve Altın Varlık Yönetimi Konusundaki Faaliyetlerin Değerlendirmesi" adlı raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi. Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla 24.4 puanlık düşüşle yüzde 21.9'a gerilerken, euronun payı 6.9 puanlık yükselişle yüzde 32'ye, yuan'ın payı 0.1 puanlık artışla yüzde 14.7'ye yükseltildi. Böylelikle toplam 100 milyar dolarlık rezerv euro ve yuan para birimlerine çevirilirken, doların Rusya'nın rezervlerindeki payı tarihin en düşük seviyesine geriledi.