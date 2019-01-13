Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Bugün gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak

Ekonomik olarak döviz fiyatları ile beraber en çok araştırılan konulardan birisi altın fiyatlarıdır. Kültürümüzde önemli bir öge olmasının yanında, yatırım ve hediyelik eşya olarak görülen altın, bireylerin yoğun ilgi gösterdiği nesnelerden bir tanesidir. Bu doğrultuda, hafta başından itibaren çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatlarının inişli çıkışlı bir grafik içerinde seyir etmesi, 'Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun trend listesinde üst sıralarda bulunmasına neden olmaktadır.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 13 Ocak Pazar gününe ilişkin güncel ve canlı rakamlarla altın fiyatlarını öğrenebilir, A Para altın sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.