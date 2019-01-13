Bez torbalar zorunlu oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Plastikpoşetlerin ücretli olmasının ardından, marketlerde plastiği bitirecek önemli bir uygulama daha geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar" dedi. Geçen yılın ilk 10 gününe göre poşet kullanımının yüzde 60-65 oranında azaldığını söyleyen Kurum, bu uygulamayla 3500 ton plastiğin kullanmaktan kaçınıldığını söyledi. İstanbul'da da poşet kullanımı yüzde 80 düştü.r