Emekli fark ödemeleri tarihi belli oldu! Emekli farkları hesaplara ne zaman yatacak?
Emeklilerin Ocak zammı 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle belli olmuştu. Türkiye'den yaşayan milyonlarca emekliyi ilgilendirecek olan bir müjde de bugün Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Emekli fark ödemeleri, banka ve PTT şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecek. İşte emekli fark ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.1.2019 10:53
Emekliler fark tutarlarının ne zaman yatacağı konusunu merakla bekliyordu. Milyonlarca emekliye müjde Bakan Selçuk'tan geldi. Fark ödemeleri banka ve PTT şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ilgili kişilere ödenecek.