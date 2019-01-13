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Son dakika haberi: maaş fark ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk'tan açıklaması!

Milyonlarca emekliye müjde! ' ne zaman ödenecek?' sorusu yanıtını buldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk maaş fark ödemeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı () alanların aylıkları Ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" sözlerini kullandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 10:55
Son dakika haberi: Emekli maaş fark ödemeleri ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk'tan emekli fark ödemeleri açıklaması!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren fark ödemeleri konusunda Aile ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk'un açıklaması ile beraber 'Emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman ödenecek?' sorusu da yanıtını buldu.

EMEKLİ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fark ödemelerinin Ocak ayı içerisinde ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.

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