Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl Türkiye hava sahasından ortalama her 15 saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, sivil havacılık altyapısına gerçekleştirilen yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla Türkiye'nin bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğünü belirten Turhan, "Son 10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu sayısı her yıl ortalama yüzde 10,5 büyüyerek 62 milyondan 210 milyona yükseldi." dedi.

Yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, bugün iç hatlarda 6 hava yolu şirketinin, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer yapıldığını vurgulayan Turhan, öte yandan, 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken bu sayının 119 ülkede toplam 296 noktaya ulaştığını dile getirdi.

Turhan, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış göstererek, 1 milyon 914 bin 17'den 2 milyon 17 bin 763'e yükseldiğini ifade etti. Bakan Turhan, söz konusu dönemde, Türkiye semalarından her 15 saniyede bir uçak geçtiğini aktardı.

Geçen yılın sonu itibarıyla havalimanlarına iniş ve kalkış gerçekleştiren uçakların yüzde 88'inin ticari uçuş yaptığını belirten Turhan, ticari uçuş sayısının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 6,7 artarak, 1 milyon 272 bin 341'den 1 milyon 357 bin 743'e çıktığını söyledi.

TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 14,9 ARTTI

İç hat uçak trafiğinin geçen yıl 2017'ye göre yüzde 1,8 azalarak 893 bin 223'e gerilediğine işaret eden Turhan, dış hat uçak trafiğinin ise yüzde 9,9 artış göstererek 649 bin 553 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Bakan Turhan, Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısının ise yüzde 14,9 arttığını vurgulayarak, "Geçen yıl Türk hava sahasında 474 bin 987'si transit üst geçiş olmak üzere, toplam 2 milyon 17 bin 763 uçuş gerçekleşti" diye konuştu.