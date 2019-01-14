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açıkladı! 30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk." dedi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:27
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk, "Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur." açıklamasında bulundu.

"BEDELİ ÖDENEN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 547'YE YÜKSELDİ"

Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8547'ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

62 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Geri ödeme listesine alınacak ilaçlar...

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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