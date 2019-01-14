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Son dakika: 'de piliç firması sahibi 2 kişiye FETÖ gözaltısı

Son dakika haberi geldi... 'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 15:34
Son dakika: Balıkesir'de piliç firması sahibi 2 kişiye FETÖ gözaltısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON BU SABAH DÜZENLENDİ

Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, bu sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden olan K.B. ve O.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son dakika: Balıkesir'de piliç firması sahibi 2 kişiye FETÖ gözaltısı
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