Carı açığa 13 milyar dolarlık fren

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Son 10 yılda 2011 ve 2015 haricinde devamlı dış ticaret fazlası veren Türkiye otomotiv sanayisi, 2018'de yeni bir rekora imza attı. 2017'de 6.5 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2018'in 11 ayında 11.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv sanayisinin, 2018 yılını 13 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapatması bekleniyor. Böylece otomotiv sanayisinin dış ticaret fazlası tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak. Son 10 yıllık dış ticaret fazlası ise 32.3 milyar dolar oldu.Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'nin otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 azaldı 1 milyon 318 bin 869 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 5 oranında azalarak, 875 bin 147 adet oldu. İhracat 32.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sanayisinin kilogram başına ihracat değerlerinin Türkiye genelinin üzerinde olduğunu kaydetti. Yenigün, şunları söyledi: "Türkiye'nin toplam ihracatı göz önüne alındığında kilogram başına ihracat değerimiz 1.29 dolar iken, otomotivde bizim sattığımız her bir kilogram eşittir 9.53 dolar ediyor. Yani sektör ortalamasının 7.5 katı oranında kilogram başına ihracat değerimiz bulunuyor."OSD verilerine göre 2018'de toplam üretim yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye otomotiv sanayisi günde 4 bin 246 adet araç üretti. 2018'de otomobil üretimi ise yüzde 10 gerileyerek 1 milyon 26 bin 461 adet oldu. Ticari araç üretimi yüzde 5 seviyesinde azaldı.470 bin adet (- % 27)1.42 milyon adet (- %8)1.23 milyon (- %8)350 bin adet (- %28)940 bin adet (-%8)810 bin adet (- %7)