Kiralama sektörüne ticari araç dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile 10 yıl sonra yeniden ticari araç kiralanmasının önü açıldı. Ticari araç kiralanmasına imkân veren değişiklik, hem otomotiv hem de kiralama sektöründe yüzleri güldürdü.kiralama sektörünün 2019'da yüzde 20-30 büyüyebileceğini söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ticari araç satışlarında da yüzde 40'lara varan artış yaşanabileceği ifade etti.Türkiye'nin hafif ticari araç üretim üssü olduğunu hatırlatan Ak, "Hafif ticari araç pazarı bugün toplam otomobil satış pazarının yaklaşık yüzde 30'nu oluşturuyor. Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye'de üretilen ve yerlilik oranı en yüksek hafif ticari araçlar en çok tercih edilen araçlar olacaktır. Ticari araç satışlarına önemli bir doping etkisi yapacaktır" dedi. Trafiğe kayıtlı 22 milyon araçtan sadece 3.5 milyon adedinin şirketler tarafından kullanıldığına ve bunların büyük bir çoğunluğunun öz sermaye ile alınmış araçlar olduğuna dikkat çeken Ak şunları söyledi;"Yönetmelik değişikliği ile artık KOBİ'ler ihtiyaçları olan ticari araçları kiralama yöntemiyle bünyelerine katabilecekler. Böylelikle sermayeleri güçlenecek. Kiralama yapmaları durumunda kredi faizlerinden etkilenmeyecekler ve araç için de kredi limitlerini doldurmayıp, işlerine odaklanabilecekler."