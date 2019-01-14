Milli hava savunma sistemine yerli platform

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Mersin'de, milli hava savunma sistemi Hisar için füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi ile bunların üstyapı donanımlarının prototipi, Koluman Otomotiv tarafından yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildi. Tarsus ilçesinde üretim yapan şirketin, askeri projeler Ar-Ge birimi platformu geliştirdi. Bu kapsamda, füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi araçları ile bunların üstyapısını içeren platformun prototipi üretildi. İki ayrı araçtan oluşan platformdan birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS), diğeri de Füze Fırlatma Sistemi (FFS) olarak kullanılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşme halinde olan şirket yetkilileri, yapılacak anlaşmayla seri üretime geçmeyi planlıyor.Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, şirketlerinin Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu söyledi.Hisar ve Kalkan gibi projelere üstyapı ve araç tedarikinde bu kurumlara yardımcı olduklarını vurgulayan Saltık, "Platformu biz üretiyoruz, üst kısmı tamamen genel sözleşme sahibi olarak Aselsan ve Roketsan kapsamında. Araçların prototip üretimlerini tamamladık, testlerden başarıyla geçtik. Seri üretim görüşmeleri devam etmekte, şu anda pilot üretime geçme çalışmalarını da sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.