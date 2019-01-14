Nusaybin'de terör mağdurları, konut ve iş yerlerine kavuştu

Mitanni Kültür Merkezinde, Fırat Mahallesi 4. etapta bulunan 342 konut ve 36 ticari iş yerinin kura çekimi için düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi. Nusaybin'in yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldığına işaret eden Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Bakanımız gerekli talimatları verdi. Modern bir kent inşa ettik." dedi.

"Terörle mücadelemiz, sizin evlatlarınıza bu zulmü yapan terör örgütünün sorumlularını tek tek ele geçirmemiz nedeniyle Mardin'de bir huzur oluştu. Yaklaşık 5 bin konutu Allah'a şükür bitirdik." diyen Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz iyi niyetle seçiyorsunuz ama işi bilmeyen seçtiğiniz kişiler, sadece terörle uğraşıyorlar, size sıkıntı veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında hükümet bu sıkıntıyı kısa sürede çözdü. Seçimde sizlere hizmet eden şahısları seçerseniz, yüzünüz gülerek, hayatınız devam edecek. Sizlerin arzusu ve isteği ile size hizmet etmeye çalışıyoruz."

Yaman, sağlanan huzur ile 3 milyonu aşkın turistin Mardin'i görmek için geldiğini anlatarak, otellerin açıldığını, esnafın yüzünün güleceğini, bu sayede istihdam alanları oluşarak hayatın daha konforlu hale geleceğini aktardı.

NUSAYBİN'E 5 BİN 51 KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Fetullah Aydın, Nusaybin'de terör mağdurları için 12 etapta 5 bin 51 konut, 498 dükkan, 5 cami, 4 taziye evi ve 3 okul inşası yapıldığını söyledi.

Bugün 4. etapta bulunan 342 konut ve 36 iş yeri için kura çekildiğini dile getiren Aydın, bu bölgede cami, her biri 32 derslikli 2 okul ve taziye evi bulunduğunu belirtti. Bakanlık olarak Nusaybin'de kurulan irtibat ofisinde bugüne kadar yüzde 98 oranında uzlaşma sağlandığına işaret eden Aydın, uzlaşma sağlanan vatandaşlara 122 milyon 807 bin 845 lira kira yardımı yapıldığını, diğer etaplar için kura çekiminin 2 ay içinde gerçekleştirileceğini aktardı.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Nusaybin'de 3 yıl önce gerçekleştirilen çukur saldırılarıyla büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Devletin ve hükümetin imar ve inşa çalışmalarıyla ilçedeki vatandaşların hep yanında olduğunu dile getiren Demirkaya, "Yerel seçimlerde, oluşan huzur ve güven ortamında Nusaybin halkının hükümetimizin ve devletimizin yanında alacağı kararla AK Parti'nin belediyecilik anlamında kazanacağına inancım tamdır." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçede yaşanan gelişime ve değişime değinerek ilçe halkından yerel seçimde oy verirken iki yılda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurmalarını istedi.

VATANDAŞLAR EVLERİNE KAVUŞMAKTAN MEMNUN

Mahmut Demir, ilçede 3 yıl önce yaşanan olaylara değinerek, evlerin yıkıldığını, ilçenin harap duruma getirildiğini aktardı.

Devlet tarafından yıkılan evlerin yerine daha modern evler inşa edildiğini dile getiren Demir, "Teşekkür ediyoruz. Anahtarlarımız teslim edildikten sonra sağ salim bir şekilde evlerimize yerleşeceğiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Törene, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve vatandaşlar katıldı.