Sigortasız ev kadını kalmayacak

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Hükümet, sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için seferberlik başlattı. Babasından dul aylığı alan kadınlara da ev sigortası hakkı verilirken, sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarına düşük primle emeklilik yolu açıldı. Buna göre 300 bine yakın ev kadını elektronik ortamda yapacağı satışta esnaf muafiyetinden yararlanacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, kadın işgücüne katılım oranında yüzde 34.9, kadın istihdam oranında da yüzde 29.7 seviyesinin yakalandığını belirtti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 12 milyonun üzerinde ev kadını bulunuyor. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ev kadınlarının bunun için gelir vergisi mükellefi olmaması gerekiyor. Ek olarak halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Emeklilik için 9 bin gün prim ödenmesi, 58 yaşın doldurulması gerekiyor. Emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde çalışan kadınlar 7 bin 200 gün üzerinden emekli olabilecek.