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Tadını beğendiği 22 yaşında bu işe girdi... 2 yılda 100 bin TL kazandı!

'de üniversiteden mezun olmasının ardından iş bulamayan 24 yaşındaki , iki yıl önce kapsamında aldığı hibe sayesinde yetiştirme tesisi kurarak, kendi işinin patronu oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 13:41
Tadını beğendiği 22 yaşında bu işe girdi... 2 yılda 100 bin TL kazandı!

Menemen'de yaşayan , 4 yıl önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi.

Yaklaşık iki yıl mesleğine uygun iş bulamayan Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek, "" hakkında bilgi aldı.

Görevlilerin yüksek geliri olduğu için yetiştiriciliği yapması konusundaki önerisini dikkate alan Aydın, bir lokantaya giderek hayatında hiç tatmadığı istiridye mantarının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzere sipariş verdi. İstiridye mantarının tadını beğenen Aydın, yetiştirmek için proje hazırlayıp, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

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Tadını beğendiği 22 yaşında bu işe girdi... 2 yılda 100 bin TL kazandı!
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