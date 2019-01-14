Tadını beğendiği 22 yaşında bu işe girdi... 2 yılda 100 bin TL kazandı!

Menemen'de yaşayan Büşra Sultan Aydın, 4 yıl önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi.

Yaklaşık iki yıl mesleğine uygun iş bulamayan Aydın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgi aldı.

Görevlilerin yüksek geliri olduğu için istiridye mantarı yetiştiriciliği yapması konusundaki önerisini dikkate alan Aydın, bir lokantaya giderek hayatında hiç tatmadığı istiridye mantarının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzere sipariş verdi. İstiridye mantarının tadını beğenen Aydın, yetiştirmek için proje hazırlayıp, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.