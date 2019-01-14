Tarım ÜFE rakamları açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık değişim yüzde 3,46, balıkçılıkta yüzde 3,43 artış şeklinde olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,81 azalış meydana geldi.Bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,49, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,84 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 azalış gerçekleşti.Alt tarım gruplarından tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4,9, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,48, çeltik yüzde 2,17 ve yağlı meyveler yüzde 0,63 arttı, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,56, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0,54 azaldı.Aralık 2018'de endekste kapsanan 86 maddeden 48'inin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış görülürken, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.