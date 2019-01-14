THY’den Bulgaristan’a özel kampanya

BUGÜN NELER OLDU

Bulgaristan'daTürk kayakseverlerin gözde merkezlerinden Pamporovo, Türk Hava Yolları (THY) ile bir kampanyaya imza attı. İstanbul'a karayoluyla 460 kilometre uzaklıkta olan merkeze, THY ile bir saatlik uçak yolculuğu ve toplamda 3 saatte gidilebiliyor. Kampanya tanıtım toplantısında konuşan THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, 20 Şubat'tan itibaren 10 kişi ve üzeri grup ile gelenlere uçak biletini gidiş dönüş 109 dolardan satacaklarını açıkladı. Ayrıca transferler bedava olacak ve harcamalarda da indirimler yapılacak.