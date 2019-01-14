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Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçti

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl Türkiye hava sahasından her 15 saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi. Turhan, sivil havacılık altyapısına gerçekleştirilen yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla Türkiye'nin bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Uçakla seyahat eden yolcuda önemli artış görüldüğünü belirten Turhan, "10 yılda hava yolcu sayısı her yıl ortalama yüzde 10.5 büyüyerek 62 milyondan 210 milyona yükseldi" dedi. Yurtiçinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, bugün iç hatlarda 6 hava yolu şirketinin, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer yapıldığını vurgulayan Turhan, öte yandan, 2003'te yurtdışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken bu sayının 119 ülkede toplam 296 noktaya ulaştığını dile getirdi. Turhan, geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artış göstererek, 2 milyona yükseldiğini ifade etti.

İSTANBUL'DAN 45 SANİYEDE BİR SEFER YAPILDI
İstanbul'daki havalimanlarına geçen yıl, 45 saniyede bir uçak indi ya da havalandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018'de iç ve dış hatta toplam 102 milyon 213 bin yolcunun ağırlandığı İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 136 bin 390, dış hatlarda 328 bin 235 olmak üzere, toplam 464 bin 625 sefer gerçekleştirildi.
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