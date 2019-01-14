Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçti

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl Türkiye hava sahasından her 15 saniyede bir uçak geçtiğini bildirdi. Turhan, sivil havacılık altyapısına gerçekleştirilen yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla Türkiye'nin bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Uçakla seyahat eden yolcuda önemli artış görüldüğünü belirten Turhan, "10 yılda hava yolcu sayısı her yıl ortalama yüzde 10.5 büyüyerek 62 milyondan 210 milyona yükseldi" dedi. Yurtiçinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, bugün iç hatlarda 6 hava yolu şirketinin, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer yapıldığını vurgulayan Turhan, öte yandan, 2003'te yurtdışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken bu sayının 119 ülkede toplam 296 noktaya ulaştığını dile getirdi. Turhan, geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artış göstererek, 2 milyona yükseldiğini ifade etti.İstanbul'daki havalimanlarınageçen yıl, 45saniyede bir uçakindi ya da havalandı.Devlet HavaMeydanları İşletmesi(DHMİ) GenelMüdürlüğü verilerinegöre, 2018'deiç ve dış hatta toplam102 milyon 213bin yolcunun ağırlandığıİstanbul'daAtatürk Havalimanı'ndaiç hatlarda136 bin 390, dışhatlarda 328 bin235 olmak üzere,toplam 464 bin 625sefer gerçekleştirildi.