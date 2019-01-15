2 milyon hektar arazi üretime kazandırılacak

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığı Kurumsal Altyapı Çalıştayı'na katılan Pakdemirli, arazilerin miras yolu ile parçalanmasının en büyük sorun olduğunu söyledi.Pakdemirli, 5403 sayılı yasa ile tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçildiğini ve yeni projelerle tarım arazilerinin verimli kullanılmasını hedeflediklerini kaydetti.Bugüne kadar 6.1 milyon hektar alanda toplulaştırma yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "2018 yılsonu itibarıyla yaklaşık 500 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını da tamamladık. 2023'e kadar 8.5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapacağız" dedi.