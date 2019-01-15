- (Özel) Doğu Ekspresiyle masalsı yolculuk havadan görüntülendi

- Karlar arasında gerçekleşen tren yolculuğu kartpostallık görüntüler oluşturdu



(Fotoğraflı)

Ahmet Faruk Sarıkoç

İSTANBUL (İHA) - Ankara'da başlayıp Kars'ta biten masalsı yolculuğa ev sahipliği yapan Doğu Ekspresi, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktırdı. Kars civarında karla kaplı dağların arasından kıvrılarak ilerleyen trenin görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. 24 saat süren seyahatte Kars'a gelen Doğu Ekspresiyle yapılan yolcuk esnasında havadan çekilen görüntüler izleyenleri mest etti. Masalsı bir yolculuğu andıran görüntülerde karla kaplı dağların arasında süzülen tren kıvrılarak ilerlerken uçsuz bucaksız beyaz örtünün serili olduğu düz ovalarda karların üstünden giden Doğu Ekspresi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Trenin görüntüsü çekilirken kadraja giren tilkilerin drone'un yaklaşmasından ürkerek hızla koşup uzaklaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Ekspresi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Fotoğrafçılar ve video hikayesi çeken kişiler bu yolculuğa katılmak için fırsat kolluyor. Seyahat sonunda Kars'a varan trenden inen yolcular soluğu Çıldır Gölü'nde alıyor. Donmuş gölün üzerinde yürüyerek gezenlerin çoğu, bu manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Gölün üzerinde yerli halk ise kimi zaman atların çektiği kızaklar ile ilerliyor. Gençler arasında oldukça popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara istasyonlarda birkaç dakika duraklarken, ana istasyonlarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar varıyor. Ankara'dan başlayan yolculuğun Kars'ta son bulması yaklaşık 24,5 saat sürüyor.

1 yılda 271 bin yolcuya ev sahipliği yaptı

Ankara Tren Garı'ndan günlük düzenlenen Doğu Ekspresi seferleri, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat 30 dakika sonra Kars'a varıyor. Devlet Demir Yolları'nın verdiği bilgiye göre 1 Ocak-18 Aralık 2018 tarihleri arasında 271 bin 120 kişi Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptı. Trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar yer alıyor. Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet veriliyor.

Biletler 48 ile 188 Türk Lirası arasında

Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. İndirimli bilet almak için Doğu Ekspresi'nde gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi ve eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Doğu Ekspresi ile kar manzaralarını görmek isteyenler Ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise Mayıs-Haziran dönemini tercih ediyor.

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