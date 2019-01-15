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'na büyük taşınma için tarih belli oldu!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi () Genel Müdürü Funda Ocak, ’ndan ’na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 13:34
İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma için tarih belli oldu!

'nda açılışı gerçekleştirilen Duty Free mağazalarının ikinci fazının açılışına katılan Genel Müdürü Funda Ocak burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'ndan 'na yapılması planlanan taşınmayı, kış şartları nedeniyle Mart ayına kadar kademeli geçiş olarak karar verdiklerinin altını çizen Ocak, "29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı bu güzide eserde önce iki aylık bir test sürecimiz oldu. Bu konuda Türk Hava Yolları'nın çok büyük destekleri oldu. Bu iki aylık test sürecinden sonra tekrar kısa bir süreye ihtiyacımız oldu. Kış sezonunda taşınma olmasın diye Mart ayına kadar kademeli geçişe karar verdik. Bu kademeli geçişi inşallah 3 Mart tarihinde noktalayacağız. Bu tarihte büyük taşınmayı yapacağız. Bundan sonra ticari uçuşlarımız Atatürk Havalimanı yerine inşallah İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek" dedi.

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İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma için tarih belli oldu!
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