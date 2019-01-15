KOSGEB’den girişimcilere 360 bin TL

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteklerinin ve vizyonunun yenilendiğini belirterek, "KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nda önemli bir değişikliğe gitti. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız" dedi. Program kapsamına giren girişimcilerin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya genç olması halinde, pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını da belirten Varank, "İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz" ifadesini kullandı.Varank, KOSGEB'in yüksek teknolojiyi odağına aldığını belirterek, "Teknoyatırım Destek Programı'nı, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak, ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin, 490 milyon liralık bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz" diye konuştu.BU yıl KOBİ'lerin büyük işletmelerle yapacakları işbirliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarına işaret eden Varank, "İşbirliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam sadece 1.5 milyon liraydı. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ'nin bir araya gelmesi şartı vardı, bunu da 2'ye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz" dedi.